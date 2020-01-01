محافظة ينبع تحدِّد المصليات والجوامع لصلاة الاستسقاء

حدَّدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة الاستسقاء، غدًا الخميس، بمحافظة ينبع ومراكزها.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع عبد الرحمن العلوني، أن المصليات جاءت على النحو التالي: مصلى العيد بينبع البحر، جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بينبع البحر، جامع أبوبكر الصديق بينبع الصناعية، جامع الجابرية بينبع النخل، مصلى العيد بالسويق بينبع النخل، جامع الفرعة بينبع النخل، جامع هجر بئر أحمد، جامع مركز الهيم، جامع مركز الفقعلي، جامع هجرة العشيش، جامع مركز بئر الأحمر، جامع هجرة عدان، جامع هجرة دوينة، مصلى العيد بمركز تلعة نزا، جامع مركز النجف، جامع هجرة أبوشكير، جامع مركز نبط، جامع الملك عبدالعزيز بمركز النباه، جامع مصنع الأسمنت، جامع مركز الشرجة.