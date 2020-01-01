معسكر نسائي متكامل لـ«الأمن السيبراني» بجامعة الأميرة نورة

تعتزم كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ بالتعاون مع مركز (Tech Campus) للتدريب التقني والمهني، إقامة معسكر نسائي متكامل لـ«الأمن السيبراني»؛ بواقع 70 ساعة تدريبية في الفترة ما بين 5 يناير وحتى 22 يناير 2020م.

ويستهدف المعسكر تأهيل المتدربات تقنيًا؛ بما يتناسب مع متطلبات العمل والدخول إلى عالم «الأمن السيبراني»، من خلال التدريب والتطبيق العملي بمعامل الكلية المجهزة تجهيزًا متكاملًا.

ويتضمن المعسكر أربع دورات متخصصة في الأمن السيبراني، وهي: (دورة CHC V2 والاختراق الأخلاقي ـ دورة CWC - اختراق وحماية المواقع ـ دورة Cyber Linux - أنظمة تشغيل ـ دورة Cyber Python – برمجة)، ويتخلل الدورات تطبيق تفاعلي وشهادات ونقاط .

ويوفر المعسكر فترة مسائية للتدريب عن بُعد، وإمكانية تواصل المدربات والمتدربات عبر البث المباشر؛ محققًا بيئة فعَّالة لتبادل الخبرات، باستخدام التطبيقات والأدوات المناسبة للاختبارات الأمنية والحماية والاختراق الأخلاقي، إضافة إلى تسجيل الدروس للإعادة والمتابعة في أي وقت.

ويتيح المعسكر فرصة التسجيل للنساء من كل جامعات مناطق المملكة، وللمهتمين بمجال الأمن السيبراني غير المتخصصين؛ حيث يبدأ التدريب من المستوى المبتدئ؛ دون الحاجة إلى خبرات سابقة للمتدربة، وفي نهاية التدريب تُمنح كل متدربة (5) شهادات من جامعة الأميرة نورة، بالتعاون مع مركز (Tech Campus) للتدريب التقني والمهني.