طقس الخميس.. رياح وأتربة تحد من الرؤية على عدة مناطق بالمملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، أن تنشط الرياح السطحية التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من غرب ووسط المملكة.

وعبر بيان نشره الموقع الإلكتروني لـ«هيئة الأرصاد»، أشارت إلى أنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وقالت «هيئة الأرصاد»، إن حالة الرياح السطحية بالبحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أمّا الخليج العربي، فالرياح السطحية به شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.