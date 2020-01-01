بالصور.. أمير الجوف يستقبل والد الشهيد الطيار طارق النصير

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه في الإمارة اليوم الأربعاء، والد الشهيد الطيار طارق بن منزل بن مقبل النصير، يرافقه الدكتور فارس بن حمد النصيري، وأبناء الشهيد، بمناسبة منح الطيار طارق النصير الذي استشهد إثر سقوط الطائرة التي كان يقودها أثناء تأدية عمله عام 1423هـ، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

ودعا أمير المنطقة للشهيد بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله مع الشهداء، حيث كان يؤدي عمله خدمة لدينه وقيادته ولوطنه.

من جانبه، أعرب والده عن شكره لأمير منطقة الجوف على حسن الاستقبال ومشاعره الطيبة، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

يذكر أن الطيار طارق النصير استشهد إثر سقوط الطائرة التي يقودها أثناء أدائه عمله بمحمية حرة الحرة التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية.