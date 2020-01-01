تعليم «الحدود الشمالية» يُعلن نقل مدرستين ابتدائيتين لـ«روابي عرعر»

أصدر مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية، عثمان العثمان، اليوم الأربعاء، بنقل مدرستين للمرحلة الابتدائية إلى حي الروابي بعرعر.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية: صدر قرار مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان بنقل مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية وأسماء بنت عبدالمطلب الابتدائية إلى حي الروابي بعرعر.

ونال القرار استحسان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا على أن القرار حكيم؛ لأن الحي يحتاج للمدارس.