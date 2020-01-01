175 مليونا للخطوط وشبكات المياه بمركز أبانات

دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لدى وصوله مقر المحطة الفرعية، مشروع وإطلاق المياه لمركز أبانات التابع لمحافظة النبهانية عبر فتح الخط الناقل للمياه من داخل المحطة، واطلع أيضا على عدد من الخرائط التي توضح مراحل تنفيذ المشروع الذي يغطي جميع محافظات ومراكز منطقة القصيم التي تقع على الدرع العربي بتكلفة إجمالية بلغت مليار و700 مليون ريال، مستمعا إلى شرح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي، عن المشروع وما تتكون منه محطة الضخ، واستكمال شبكة محافظة النبهانية بمبلغ إجمالي قدره (7.400.482) ريالا، وتكلفة الخط الناقل الذي يخدم مجموعة من المراكز ومن ضمنها مركز أبانات بمبلغ «175» مليون ريال، ومشاريع المياه الأخرى التي بلغت (30.077.475) ريالا.



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