المديرية تدعو إلى الأخذ بأسباب السلامة أثناء الإجازة

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الأخذ بأسباب السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة منتصف العام الدراسي. مؤكدة على أهمية إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة أثناء القيام بالرحلات البرية، واختيار الأماكن الآمنة المناسبة، ونصب الخيام بعيداً عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة. وفيما يخص الخيام شددت المديرية على ضرورة الحرص على إشعال النار بعيداً عنها ومراعاة اتجاه الرياح وعمل التهوية المناسبة عند اشتعال الحطب أو الفحم للوقاية من الاختناق، كما ينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم وتوفير طفاية حريق مناسبة بداخلها. مضيفة أنه من الأهمية التقيد بوسائل السلامة والأخذ بالأسباب للوقاية من المخاطر في المنازل، والحرص على معرفة مخارج الطوارئ في مكان الإقامة وأرقام الاتصال عند حدوث حالة طارئة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة. مؤكدة عدم الدخول بالأماكن الصحراوية النائية مع أهمية التزود بالوقود والمياه وأجهزة الاستدلال وعدم الاعتماد على مركبة واحدة.



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