السليم يستقبل رئيس كتابة عدل عنيزة

استقبل محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم رئيس كتابة العدل الشيخ معاذ العثيم، بعد صدور قرار تكليفه رئيسا لكتابة العدل، وذلك صباح اليوم في مقر المحافظة. ورحب المحافظ به، متمنيا له مواصلة التميز الذي عـُرف عنه بكتابة العدل وسرعته في إنهاء المعاملات والتعامل الجيد مع المراجعين، مما أعطى انطباعا جيدا عن الدائرة، لا سيما في ظل القفزات الهائلة التي تشهدها الوزارة في كافة خدماتها. وقد وجه العثيم جزيل شكره للمحافظ على دعمه اللامحدود، قائلا: «بأن ما تحق من إنجازات يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة».



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