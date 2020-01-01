أمير مكة يكرم 70 مبتكرا

يُكرّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بالنيابة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية غدا أكثر من 70 مبتكرا من شباب وشابات المنطقة ممن حصلوا على براءات اختراع، بالإضافة للمتميزين من الجنسين ممن حصدوا جوائز محلية وعالمية في حقول العلم والمعرفة المختلفة، بهدف تنمية روح الإبداع والابتكار لديهم وتحفيز المواهب والقدرات. ويأتي هذا التكريم تأكيدا على عناية المملكة بهذه الفئة، واستثمار طاقاتهم ودعمهم ليصبحوا عناصر فاعلة. وسيطلع الأمير على أعمال الطلاب والتي سيتم عرضها في أجنحة مخصصة، وسيستمع منهم إلى شرح عن اختراعاتهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات العلمية، ويسلط المعرض الضوء على الابتكارات مما يعزز نشر ثقافة الإبداع. وفي خطوة لمد جسور التعاون بين الطلاب والجهات ذات العلاقة تمت دعوة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة إلى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».



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