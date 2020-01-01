

تبوك 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خلال شهر ربيع الآخر لهذا العام 1441هـ ، جولاتها التفتيشية على عدد من المنشآت الزراعية والمستودعات والمنشآت التجارية ، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية تحت شعار "وعيكم نجاة".

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد/ عبدالعزيز الشمري, أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك ومحافظات تيماء وأملج وضباء والوجه وحقل والبدع والمراكز التابعة لها. مشيراً إلى أنه سيتم التركيز في هذا الشهر على المنشآت الزراعية والمزارع والمستودعات بالإضافة إلى تدريب العاملين ومسؤولي السلامة في عدد من المنشآت على دورهم كمسؤولي سلامة و كيفية استخدام وسائل السلامة وإعداد خطط الإخلاء وتوعيتهم من المخاطر الزراعية .

وأفاد الرائد الشمري، بأن الجولات الرقابية شملت الكشف على 1013 منشأة حكومية وتجارية وزراعية ، نتج عنها إنذار 399 منشأة وإلزامها بتصحيح وضعها خلال فترة زمنية محددة، وإحالة 36 منشأة تجارية إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني.

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19:55ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني تبوك يكثف جولاته الميدانية على المزارع والمستودعات وينذر 399 منشأة خلال الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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