السعودية اليوم / رضا المستفيدين بالشرقية يبدأ عمليات المسح الميداني لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها إدارتي الطرق والبلديات بالمنطقة



الدمام 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

بدأت لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية أول أمس، رصد نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات التي تقدمها إدارتي "الطرق والبلديات" بالمنطقة وبحث سبل تطويرهما، والتي تستمر على مدى شهر.

وأوضح رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع، في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.

ولفت سموه، إلى وقوف 18 باحثاً ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها، في إجراء المقابلات الميدانية مع المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات التي تقدمها إدارتي "الطرق والبلديات"، وذلك وجهاً لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آلياً عبر أجهزة لوحية (أيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من خمسة دقائق لكل مستفيد، والتي تتضمن عدة أسئلة وضعت وفقاً لمعايير علمية دقيقة من قبل فريق الدعم الاستشاري للمشروع بالاتفاق والتنسيق المباشر مع مسئولي الأجهزة الحكومية المستهدفة بالقياس، ليتيح بعد ذلك لفريق الدعم الاستشاري بدراسة الاستبانات وتحليلها وإعداد تقريراً مفصلاً يتضمن الكشف عن جوانب مواطن القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في تطوير أساليب تقديم الخدمة، إلى جانب تقديم المشروع الدعم الاستشاري والتدريب وأعمال القياس لتلك الجهات، وصولاً للعمل على تحفيز الأجهزة الحكومية لبذل المزيد من العطاء والجهد في تجويد خدماتها.

وقدم رئيس اللجنة الأمير فهد بن عبدالله، الشكر الوافر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه، على دعمهما الكبير ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، والشكر موصول لأعضاء اللجنة للمشروع ولفرق العمل، ولجميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقاً لما خطط له.

// انتهى //

19:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رضا المستفيدين بالشرقية يبدأ عمليات المسح الميداني لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها إدارتي الطرق والبلديات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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