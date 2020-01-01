

مكة المكرمة 6 جمادى الاولى 1441هـ الموافق 1 يناير 2020م واس

نظمت إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم لقاءً لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور احمد الزائدي مع مشرفي ومشرفات المواد الدراسية والقيادات التعليمية وذلك بهدف تطوير أداء العملية التعليمية التربوية في المدارس وتحقيق أهداف العمل الإشرافي التربوي.

واستعرض اللقاء أوراق عمل متعددة إذ قدم المساعد للشؤون التعليمية " بنين" الدكتور فهد الزهراني ورقة عمل حملت عنوان "الزيارات الإشرافية الداعمة لنواتج التعلم" " رؤى وتطوير " شدد فيها على الزيارات الميدانية وأهميتها في دعم نواتج .

فيما تناولت مساعدة الشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي أهمية الإشراف التربوي في النظام التعليمي وأثره الفعال في تحسين وتطوير عمليات التعليم والتعلم وزيادة كفاءتها ، مبينةً أن الإشراف التربوي اكتسب أهميته من عمق دور المشرف التربوي في النظام.

بدورهما استعرضا أخصائي التقويم" بنين" فهد القحطاني وأخصائية التقويم / بنات / إلهام نواوي مؤشر القيمة المضافة وأهميته في تطوير العمل التعليمي ومدى مناسبته للاختبارات المركزية والوطنية والواقع الميداني لمستوى الطلبة.

من جانبه أوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير مستور الثقفي دور مكاتب التعليم والمشرفين التربويين في بوابة المستقبل ومدارس التحول الرقمي من خلال تطوير وتوظيف المعلومات والأدلة وتفعيل أدوات بوابة المستقبل وتدريب المعلمين والميدان على الاستخدام الأمثل بما يخدم المرحلة المقبلة.

// انتهى //

19:31ت م

0161





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم مكة المكرمة يلتقي مشرفي ومشرفات والقيادة المدرسية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.