

الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

كرمت كلية العلوم بجامعة الملك سعود اليوم, ‏المشاركين والمشاركات في أعمال الجودة لحصول الكلية على الاعتماد ‏الأكاديمي الدولي الألماني (أزين) لأقسامها الـ16 بفرعيها للطلاب ‏والطالبات, بحضور وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور ‏يوسف بن عبده عسيري, وعميد الكلية الدكتور ‏ناصر بن محمد الداغري.‏

وأوضح الدكتور الداغري أن هذا الإنجاز لسبع سنوات قادمة من الاعتماد الأكاديمي الدولي ‏لكلية العلوم لم يتحقق إلا بجهود العاملين بالكلية وبدعم مباشر ومتابعه ‏مستمرة من قيادات الجامعة.‏

من جهته أفاد وكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور ماجد بن صالح العقيل, أن الاعتماد الأكاديمي يعني التزاماً من جانبها في تقديم ‏خدمات تعليمية ذات جودة عالية في التدريس بمستوى عالمي للطلاب ‏والطالبات، والحفاظ على بيئة مميزة ومحفزة للكلية، والسعي نحو التحسين ‏المستمر في البرامج الأكاديمية.

من جانبه أكد الدكتور عسيري الدور الذي ‏تسهم به كلية العلوم في دفع العملية التعليمية والبحثية في الجامعة, حيث إن ‏كلية العلوم تشكل 50% من الناتج البحثي بالجامعة.

ويُعد حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الهيئة الاستشارية ‏الألمانية (خطوة سباقة في مسيرة الكلية بما يعود على مسيرتها العلمية، ‏ومسيرة الطلاب والطالبات بالنفع، والإسهام في رفع المستوى العلمي ‏والأكاديمي ويجعلها في مصاف الكليات العلمية ذات الجودة العالية عالمياً، ‏ويجعلها محط جذب لقطاعات الأعمال والكليات العالمية.‏

// انتهى //

18:59ت م

0154





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كلية العلوم بجامعة الملك سعود تكرم أقسامها الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.