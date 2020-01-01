السعودية اليوم / المفوضية العامة للأجئين في ليبيا تجلى 124 لاجئا من 6 دول مختلفة



طرابلس 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق01 يناير2020 م واس

قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجلاء 124 لاجئا من 6 دول مختلفة .

وأفاد المكتب الإعلامي للمفوضية أن هذا الترحيل هو آخر رحلة للعام الماضي من مجموع عدد كبير من الرحلات التي قامت بها المفوضية من أجل سلامة اللاجئين، مؤكدًا سعيها لترحيل أعداد أخرى خلال الأشهر القادمة .

وأوضح رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا جان بول كافاليري أن عام 2019 كان عاماً عصيباً من حيث عمل المفوضية في ليبيا في ظل الظروف التي تشهدها منذ بدء العمليات العسكرية في إبريل الماضي .

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17:48ت م

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