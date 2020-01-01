السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أسرى محررين من محافظة الخليل



الخليل 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين، من بيت آمر ومخيم العروب شمال محافظة الخليل، منهم ثلاثة أسرى محررين.

وأوضحت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين من بلدة بيت أمر بعد أن اقتحمت منازل ذويهم وكسرت أبوابها وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد سكان مخيم العروب أثناء تواجده بمحطة محروقات في بلدة بيت فجار .

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17:26ت م

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