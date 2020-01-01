السعودية اليوم / إدارة المساجد والدعوة والأرشاد بمحافظة ينبع تحدد المصليات والجوامع لصلاة الاستسقاء



ينبع 06 جماد الأولى 1441هـ الموافق 01يناير 2019م واس

حددت ادارة المساجد والدعوة والأرشاد بمحافظة ينبع المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة الاستسقاء غداً الخميس، بمحافظة ينبع ومراكزها .

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والأرشاد بمحافظة ينبع عبد الرحمن العلوني أن المصليات جاءت على النحو التالي: مصلى العيد بينبع البحر، جامع الشيخ عبد العزيز بن باز بينبع البحر، جامع أبوبكر الصديق بينبع الصناعية، جامع الجابرية بينبع النخل، مصلى العيد بالسويق بينبع النخل، جامع الفرعه بينبع النخل، جامع هجر بئر أحمد، جامع مركز الهيم ، جامع مركز الفقعلي،جامع هجرة العشيش، جامع مركز بئر الأحمر، جامع هجرة عدان، جامع هجرة دوينة، مصلى العيد بمركز تلعة نزا، جامع مركز النجف، جامع هجرة أبو شكير، جامع مركز نبط، جامع الملك عبد العزيز بمركز النباه، جامع مصنع الأسمنت، جامع مركز الشرجة.

// أنتهى //

17:19ت م

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