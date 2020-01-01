شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا مع سفير جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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