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فعاليات توعوية وميدانية للهيئة في مهرجان الحمضيات بالحريق

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2020-01-01

فعاليات توعوية وميدانية للهيئة في مهرجان الحمضيات بالحريق

مصلى متنقل وفرق ميدانية

متابعات الخليج 365 - الحريق

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تشارك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق في مهرجان الحمضيات الرابع، وذلك عبر توفير مصلى متكامل ومنصة توعوية تحوي شاشة عرض كبيرة، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات وإهداءات الرئاسة العامة، كما تشارك الهيئة ميدانيًا بفرق ميدانية على مدار الساعة بالتعاون مع الجهة الأمنية.

من ناحية أخرى قامت هيئة المحافظة بزيارة استطلاعية لمقر المهرجان والتنسيق مع مركز الشرطة حيال آلية العمل المشتركة لإظهار المشاركة على الوجه المطلوب.

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