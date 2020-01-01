اخبار السعوديه

رابط التسجيل في برنامج العمل عن بُعد

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم رابط التسجيل في برنامج العمل عن بُعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-01

رابط التسجيل في برنامج العمل عن بُعد .. فرص وظيفية في جميع المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج العمل عن بُعد يتيح فرصًا وظيفية للسعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة.

Advertisements

ولفت إلى أنه للتقديم في البرنامج يمكن زيارة الرابط التالي: (هنا).

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، دشن اليوم المرحلة الثانية من برنامج العمل عن بُعد والتي تشمل إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج حيث تتيح للمنشآت ومزودي الخدمة المعتمدين عرض وظائف العمل عن بُعد، وتقديم خدمات مثل التتبع والمتابعة لأداء الموظفين، وتسمح للباحثين عن هذا النمط من الأعمال التسجيل وبناء ملف تعريفي خاص بهم والتقديم على الوظائف المتاحة.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تأتي بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم العمل، وطريقة العمل والأداء للمهام الوظيفية، إضافة إلى اعتماد إطار وضوابط للعمل عن بُعد بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في البرنامج وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها، كتحديد معدل يومي للمهام التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.

تابعنا على 033f8bd363.jpg تواصل معنا على3211037e92.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج العمل عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا