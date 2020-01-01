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رابط التسجيل في برنامج العمل عن بُعد .. فرص وظيفية في جميع المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج العمل عن بُعد يتيح فرصًا وظيفية للسعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة.
ولفت إلى أنه للتقديم في البرنامج يمكن زيارة الرابط التالي: (هنا).
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، دشن اليوم المرحلة الثانية من برنامج العمل عن بُعد والتي تشمل إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج حيث تتيح للمنشآت ومزودي الخدمة المعتمدين عرض وظائف العمل عن بُعد، وتقديم خدمات مثل التتبع والمتابعة لأداء الموظفين، وتسمح للباحثين عن هذا النمط من الأعمال التسجيل وبناء ملف تعريفي خاص بهم والتقديم على الوظائف المتاحة.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تأتي بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم العمل، وطريقة العمل والأداء للمهام الوظيفية، إضافة إلى اعتماد إطار وضوابط للعمل عن بُعد بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في البرنامج وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها، كتحديد معدل يومي للمهام التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.
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