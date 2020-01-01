أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 1/1/2020

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1/1/2020 في أول أيام العام الجديد، بالمملكة العربية السعودية بشكل طفيف للغاية في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، بعد موجة الارتفاع الذي شهدها سعر الذهب خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1/1/2020

نظرا لأهمية الذهب الكبيرة بين المعادن الثمينة المختلفة، نقدم لكم تقرير مفصل بأسعار الذهب اليوم الاربعاء، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 183.08 ريال مقابل 48.80 د ولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 167.83 ريال مقابل 44.74 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 160.20 ريال مقابل 42.70 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 137.31ريال مقابل 36.60 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 106.80 ريال مقابل 28.47دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 91.54 ريال مقابل 24.40 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.282 ريال مقابل 341.64 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 183.083 ريال مقابل 48.804 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.694 ريال مقابل 1.518 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط لا غير.