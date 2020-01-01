شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يرصد احتياجات الواجهات البحرية بعدن والان نبدء بالتفاصيل

رصد وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعماراليمن ، خلال زيارته الميدانية للواجهات البحرية في محافظة عدن، الاحتياجات العاجلة فنياً وتنموياً بما يخدم قطاع الخدمات العامة التي تتصل بالحياة اليومية للمواطن اليمني

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