شكرا لقرائتكم خبر عن نثر 3 أطنان بذور نباتات وأشجار لمكافحة التصحر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة نثر أكثر من ٣ أطنان من بذور النباتات والأشجار الرعوية المتنوعة لإعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .

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