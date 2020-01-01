سهم أرامكو يغلق عند 35.10 ريال

2020-01-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى سهم أرامكو تداولات اليوم الأول من السنة الجديدة عند 35.10 ريال منخفضًا 0.15 ريال.

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واستهل سهم أرامكو التعاملات اليوم عند 35.25 ريال وهو نفس سعر إغلاق يوم أمس، لكنه أنهى التداولات متراجعًا 0.43 %.

وبلغت الكمية المتداولة من أسهم أرامكو اليوم 7,039,126 سهمًا بقيمة 247,285,425.60 ريال عبر 10,352 صفقة.

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