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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 35.10 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق عند 35.10 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهى سهم أرامكو تداولات اليوم الأول من السنة الجديدة عند 35.10 ريال منخفضًا 0.15 ريال.
واستهل سهم أرامكو التعاملات اليوم عند 35.25 ريال وهو نفس سعر إغلاق يوم أمس، لكنه أنهى التداولات متراجعًا 0.43 %.
وبلغت الكمية المتداولة من أسهم أرامكو اليوم 7,039,126 سهمًا بقيمة 247,285,425.60 ريال عبر 10,352 صفقة.
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