شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة خليجية تكشف مفاجأة صادمة عن الأزواج و‘‘المشاكل الجنسية‘‘ في الخليج .. مع الأسباب والحلول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة صادرة عن أحد المراكز في سلطنة عمان، مفاجأة صادمة عن سبعة ملايين زوج في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الدراسة التي نشرها مركز "أي في أي ميدل إيست"، أن 7 ملايين زوج في دول الخليج يعانون من العقم، نتيجة تغير أسلوب الحياة وزواج الأقارب وعوامل أخرى.

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دراسة خليجية تكشف مفاجأة صادمة عن الأزواج و‘‘المشاكل الجنسية‘‘ في الخليج .. مع الأسباب والحلول



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وأضافت: أن "العدد قد يكون أكبر من ذلك لأن الكثير من الأزواج من السكان المواطنين يختارون تأخير إنجاب أطفال لأسباب عديدة".

من جانبه، أفاد الدكتور فرانسيسكو رويز، المدير الطبي للعيادة، بأنه "وجد ما يقرب من 15-20% من الأزواج في المنطقة يواجهون صعوبات في الحمل بشكل طبيعي".

وتابع "رويز": "وبالنسبة للعديد من الأزواج يعد زواج الأقارب ونقص فيتامين (د) والعوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية من العوامل المسببة للعقم، كما يسهم نمط الحياة المستقرة أيضًا في ارتفاع عدد حالات العقم".

جدير بالذكر أن معدل الخصوبة أو الولادة لكل امرأة في سلطنة عمان انخفض إلى 2.7 في عام 2016 من 7.2 في عام 1960 فيما تراجع المعدل في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.7 من 4.5 في نفس الفترة.