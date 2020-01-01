نتائج اختبار برومترك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1441

أعلنت الهيئة التخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية، عن أنهاء التقديم اختبارات البرومترك استعدادًا لنشرها من خلال موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت الهيئة الى أن بيانات الاستعلام للبحث هي نفسها معلومات تسجيل الدخول لـ البرومترك، فإن رقم الأحقية هو نفس الرقم الذي تم فيه حجز الاختبار، ورمز الإدخال هو الأحرف الأربعة الأولى من الاسم الأخير.

أوضح المصدر مطلع موافقة الهيئة على المحتوى وخريطة الاختبار السعودية لممارسة مهنة أخصائي SRTLE، والاختبار السعودي لممارسة اختصاصي “SRCLE” للعناية التنفسية.

نتائج اختبار برومترك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من هنـــــــا

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وتتم إحالة اختبار البرومترك أو الاختبار الوطني الذي تجريه هيئة التخصصات الصحية لتخصصات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض وفقًا لأعلى المعايير الدولية في التقييم.

والتي يتم من خلالها تحديد الكفاءات المهنية اللازمة الممارسة الآمنة، بالتعاون مع اللجان الوطنية التي يمثلها عمداء الكليات الصحية والممارسين المتخصصين في مجال الصحة وتسترشد بالكفاءات العالمية التي يتم النظر فيها.

ويتم إعداد أسئلة الاختبار من خلال سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن جودة الأسئلة ودقة عملية التقييم، كما تخضع طريقة الاختبار لمراجعات مستمرة من قبل خبراء في التخصص من مختلف القطاعات الأكاديمية والصحية.

يشار إلى إختبار "البرومترك" أو الاختبار الوطني الذي تعقده هيئة التخصصات الصحية لتخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض يتم وفقاً لأعلى المعايير العالمية في التقييم ومن خلاله يجري تحديد الكفاءات المهنية الضرورية للممارسة الآمنة، وذلك بالتعاون مع لجان وطنية ممثلة من عمداء الكليات الصحية والممارسين الصحيين واسترشاداً بالكفاءات العالمية المعتبرة.