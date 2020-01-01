شاهد: بدموع محمد عبده يستقبل العام الجديد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، للفنان السعودي محمد عبده في ليلة عراب الطرب التي كرّم فيها على مسرحه في بوليفارد الرياض، لتدمع عيناه بعد تكريم على المسرح.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو وصور تظهر الألعاب النارية التي شهدتها سماء العاصمة، الرياض، مع بداية العام الجديد 2020.

جاء ذلك على صفحة آل الشيخ الرسمية بموقع تويتر، ناشرا صورا ومقاطع فيديو أيضا لفعاليات وعروض سبقت دخول العام الجديد 2020.

وأجرى تركي آل الشيخ اتصالا هاتفيا في ليلة عراب الطرب، متمنيا عام خير للعاهل السعودي وولي العهد الذي قال إنه "لولا الله ثم رؤيته ما كنا لنرى هذا الفرح كله اليوم".