الحكم بالقتل تعزيرًا على أربعيني متزوج خطف أطفال وفعل بهم فاحشة اللواط بجدة

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حُكم القتل تعزيزاً الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، ضد متهم في العقد الرابع من العمر قام بخطف وفعل الفاحشة بمجموعة من الأطفال.

ووفقاً لـ«المدينة» فإن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت قبل أكثر من عام عددًا من البلاغات عن تعرض عدد من الأطفال الذكور دون الإناث جميعهم دون سن الثامنة لفعل الفاحشة بمواقع وأوقات مختلفة .

وعلى إثره، كثفت الجهات الأمنية حينها البحث عن الجان من خلال التحريات الميدانية والاستعانة بعدد من الكاميرات بمختلف الميادين لينتج عنها القبض على الجاني الذي اتضح بأنه موظف ومتزوج وأب لعدد من الأبناء، كما صدر حينها توجيه بتوحيد البلاغات وملف القضية ومواجهة الجاني بها أثناء التحقيقات بالأدلة والبراهين التي جمعتها الجهات الأمنية.

وأكدت مصادر أن اكتشاف الجريمة بدأ عند عثور والد أحد الأطفال على مبلغ من المال مع طفله سائلًا عن مصدرها موضحًا ببراءة الطفولة بأن رجلًا قام بإهدائها له واصفًا لوالده الجريمة الشنيعة التي ارتكبها الجاني ليقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية عنه ليتضح أن هناك عدة بلاغات لذات الجريمة وأحداثها، متسببًا في إلحاق الضرر المعنوي والنفسي لدى ذوي الأطفال.