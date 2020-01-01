أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَيْ مكة المكرمة والباحة. وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة من الضباب، تشمل أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح الأربعاء حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء. وتشهد منطقة الباحة أيضًا حالة من الضباب، تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح الأربعاء حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” تنبِّه: ضباب على منطقتَيْ مكة المكرمة والباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.