عاجل-القبض على مواطنين ارتكبا جرائم سرقة في 7 أحياء في الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطنين في العقد الثالث، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهما في ارتكاب جرائم سرقة المنازل من خلال كسر الأقفال والاستيلاء على ما بداخلها من مجوهرات ومصاغات ذهبية وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرا بارتكاب 7 جرائم في أحياء الإسكان والوزارات والصحافة والحمراء وغرناطة، وبلغت قيمة المسروقات ما يقارب 900 ألف ريال، حيث جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.



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