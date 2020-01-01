السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري بمحافظة سكيكدة ستة مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على 8 قنابل تقليدية الصنع وأغراضا أخرى مختلفة.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها في جانت وبرج باجي مختار أوقفت 17 شخصا وضبطت 7 مركبات رباعية الدفع.

وأضاف البيان أن قوات حرس السواحل بتلمسان أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع ، وأوقفت 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان .

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16:52ت م

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