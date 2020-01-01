السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة بريدة



بريدة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم , رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة بريدة ، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تجديد الثقة باستمرار خالد بن محمد الخضر رئيساً للمجلس البلدي للسنتين القادمتين ، واختيار خالد بن عبدالله المنصور نائباً له.

واستمع سمو أمير المنطقة لشرحٍ مفصل من رئيس المجلس البلدي ببريدة عن المهام والأعمال المناطة بالمجلس وخطة عملهم التطويرية للسنتين القادمتين , مؤكداً سموه أهمية العمل الجاد والمخلص لتقديم كل ما يخدم أهالي مدينة بريدة خاصة ومنطقة القصيم عامة في مجال الخدمات البلدية ومتابعة المشاريع التطويرية والتنموية ، ومباشرة البلاغات التي ترد من المواطنين وسرعة إنهائها، ووضع الحلول المناسبة لها , لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لكافة المستفيدين.

وثمّن سمو الأمير فيصل بن مشعل الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعميق مشاركتهم في تطويرها , راجياً العون والتوفيق للجميع.

من جهته ، أعرب رئيس المجلس البلدي عن سعادته وأعضاء المجلس بلقاء سمو أمير المنطقة , وما استمعوا إليه من توجيهات , مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بمدينة بريدة خاصة وفي منطقة القصيم عامة ، ويعود بالنفع والفائدة على الجميع.

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15:57ت م

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