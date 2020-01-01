

المجمعة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

دشّنت جامعة المجمعة خطتها الإستراتيجية الثالثة 2020م – 2025 م بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافط المجمعة ، ومعالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ، ومحافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، وعدد من المسؤولين بالجامعة والمحافظة.

وأكد معالي مدير الجامعة خلال الحفل الخطابي الذي أٌقيم في المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية بأن هذه الخطة لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله أولاً وأخيراً ثم بالدعم غير المحدود الذي تلقاه الجامعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، منوهاً بدعم وتوجيه معالي وزير التعليم.

ولفت المقرن الانتباه إلى أن خطة الإستراتيجية الأولى والثانية والثالثة للجامعة تم إعدادها من قبل منسوبيها، مشيراً إلى أن ما يميز هذه الخطة أنها عملت وفق أرقى المعايير العالمية ، وبإمكانات وأدوات محلية في هذه الجامعة.

وتخلل الحفل عرضاً مرئياً لمسيرة التخطيط في جامعة المجمعة وما تتضمنه من مراحل تحديد الأهداف والتخطيط والبناء.

// انتهى //

15:45ت م

0106





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة المجمعة تدشن خطتها الإستراتيجية الثالثة 2020م – 2025 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.