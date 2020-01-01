شكرا لقرائتكم خبر عن " الصليب الأحمر" : إعادة 6 سعوديين محتجزين فى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى دول مجلس التعاون الخليجي عن إعادة 6 محتجزين سعوديين فى اليمن الى ذويهم بالمملكة

وقالت البعثة فى تغريدة على حسابها الرسمي عبر " تويتر" : اليوم، أشرفنا على إفراج وتيسير إعادة ٦ سعوديين محتجزين من اليمن إلى ذويهم في المملكة .

واضافت :" هذه العملية تسهم في لم شمل المحتجزين بأهلهم وتقود إلى الإفراج عن المزيد من المتبقين من كلا الجانبين.