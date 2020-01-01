شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: التكامل بين مختلف القطاعات يعزز مسيرة التنمية والان نبدء بالتفاصيل

- بارك توقيع مذكرة تفاهم بين "مجلس المسؤولية" و "هيئة المواصفات"

- التحسين المستمر ركيزة لمخرجات تعزز التنمية والتطوير

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ، بحضور محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

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وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات، تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، وبين أن المسؤولية الاجتماعية قيمة رسخها قادة هذه البلاد بأفعالهم قبل أقوالهم، وواصلوا هذا النهج حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- الذي أرسى هذه القيمة وجعلها جزءً من رؤية المملكة 2030، مضيفاً سموه أن التحسين المستمر ركيزة لمخرجات تعزز التنمية والتطوير، وبناء العمل على أسس علمية ومنهجية يساهم في استمرارية هذه الأعمال واستدامتها، متمنياً سموه للمجلس والهيئة التوفيق، والخروج من هذه الشراكة بما يعود بالنفع على طرفيها.

من جهتها عبرت أمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لولوه الشمري، عن شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم المتواصل لمسيرة المجلس، واهتمامه بتطوير العمل في المسؤولية الاجتماعية، ونمذجته، موضحةً أن المذكرة ترتكز على تبادل البحوث والدراسات بين الطرفين، والتعاون المشترك في مجال إعداد وتطوير المواصفات واللوائح الفنية، وغيرها من مجالات التعاون.

كما أوضح مدير عام الأبحاث والدراسات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعيد الشهراني أن التعاون مع مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، سيسهم في ارتفاع مستوى الجودة في مجال ممارسات المسؤولية الاجتماعية، خصوصاً وأن المجلس لديه الخبرة والمعرفة في هذا المجال.