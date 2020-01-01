- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم قطارات المملكة تنقل أكثر من 1.8 مليون راكب خلال 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قطارات المملكة تنقل أكثر من 1.8 مليون راكب خلال 2019
متابعات الخليج 365 - واس
أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال العام المنصرم 2019 م بين محطاتها الأربع الرياض والدمام والهفوف بقيق قد بلغ (1,805,216) مسافرا.
وأوضحت الخطوط الحديدية أن الزيادة في عدد الركاب تتجاوز الـ70 ألف راكب مقارنة بالعام السابق 2018م ، وبنسبة نمو بلغت (4.06%) حيث بلغ عدد الركاب في ذلك العام (1,734,744) راكبا.
كما شهد شهر ديسمبر الماضي تحقيق الخطوط الحديدية نقل أعلى عدد للركاب المسافرين على متن قطاراتها بين محطاتها الأربع خلال عام 2019 م والبالغ 170,529 راكباً، في الوقت الذي بلغ به متوسط عدد الركاب المنقولين يومياً قرابة الخمسة آلاف راكب.
وتتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الحالي 2020م مقارنة بالعام المنصرم 2019م نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات في ظل العمل الدائم على رفع كفاءة التشغيل والتطوير المستمر للخدمات المقدمة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر قطارات المملكة تنقل أكثر من 1.8 مليون راكب خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.