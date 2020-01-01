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جامعة بيشة تفتح باب القبول في الدبلومات التطبيقية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بيشة عن فتح باب القبول في الدبلومات التطبيقية للفصل الثاني للعام الجامعي الحالي ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم السبت الموافق23 جمادى الأولى الجاري.
وأوضحت العمادة أن القبول سيكون في 5 تخصصات هي البرمجة التطبيقية وبرمجة أنظمة المعلومات والإدارة المكتبية والمحاسبة التجارية الآلية والمحاسبة الحكومية الآلية، مبينة أن الدراسة للطلاب ستكون في مقر كلية المجتمع بالمجمع الأكاديمي ببيشة، وكلية المجتمع بالنماص بالفترة المسائية، والطالبات في كلية التربية ببيشة وبفروع الجامعة (بلقرن والنماص) في الفترة الصباحية،مؤكدة أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية.
وأشارت العمادة إلى أنه يشترط للقبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ممن يحمل إقامة نظامية لغير السعوديين، وأن يكون حاصلاً على شهادة ثانوية (عامة، معهد علمي، تحفيظ قرآن، تجاري) كحد أدنى أو ما يعادلها، مع تسديد رسوم التسجيل في حساب العمادة.
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