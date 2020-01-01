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طقس الغد .. غبار يحد الرؤية وضباب كثيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على أجزاء من غرب ووسط المملكة.
كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.
وأشارت إلى أن الرياح السطحية على البحر المتوسط ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة بينما ستكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة.
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