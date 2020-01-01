المعهد السعودي التقني يوقع اتفاقية تعاون وتدريب مع ميرسك الدنماركية  

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع أمس الأول المهندس خالد الطعيمي، عضو مجلس إدارة المعهد السعودي التقني بمقر الشركة السعودية للكهرباء بالرياض، اتفاقيتي تعاون وتدريب مع شركة ميرسك MERSK الدنماركية.

وبحسب الاتفاقية الأولى، يسعى المعهد وميرسك الدنماركية إلى تحديد الاقتراحات والأفكار المحتملة بشأن التدريب في مجال الطاقة المتجددة والمعدات الثقيلة في السعودية، على أن تساعد الشركة الدنماركية على إنشاء معمل لذلك في فروع المعهد.

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وتتضمن الاتفاقية أن تضمن "ميرسك" تأمين منهج تدريبي قائم في هذه المجالات، و يطور الطرفان برامج تدريب حصرية للعملاء في مجال الطاقة في السعودية، وتقدم ميرسك كذلك برامج تدريبية حصرية للعملاء في فروع المعهد في السعودية، وكذلك الدعم الاستشاري لإنشاء "مركز تدريب مستقل" يحمل علامة تجارية مشتركة، أيضا سيستفاد من تجربة ميرسك في استخدام المراكز المتنقلة التي تكون قادرة على توفير التدريب في مجالات GWO BST وGWO BTT والإنقاذ GWO المتقدم والإسعافات الأولية GWO وغيرها.

وسيتعاون الطرفان في مجال التدريب التقني والإداري في الدورات وورش العمل القصيرة والطويلة، مثل: الدورات الأساسية والتمهيدية وبرامج التطوير وبرامج القيادة وبرامج الخبراء والدورات المعتمدة، كما يشارك الطرفان في تعديل البرامج التدريبية والمناهج والمواد مع تطوير برامج الطاقة المتجددة.

ويقدم الطرفان الشهادات المطلوبة للطاقة المتجددة في السعودية. ويقوم المعهد بتمثيل ميرسك لجميع أصحاب المصلحة في السعودية.