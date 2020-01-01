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وزير الخارجية يبحث الجهود المشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وجرى خلال الاستقبال بحث الجهود المشتركة بين الجانبين، إضافة لاستعراض عدد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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