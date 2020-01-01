خادم الحرمين يتسلم قلادة "أبي بكر الصديق" تقديرا لجهوده الإنسانية

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، قلادة "أبي بكر الصديق" من الطبقة الأولى، المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي.

التكريم يأتي أيضا تقديرا لجهود العاهل السعودي للحد من المعاناة الإنسانية، وعرفاناً بدور المملكة الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوزت 40 مليار دولار خلال 15 مضت حتى 2019.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الدكتور صالح بن حمد التويجري، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، يرافقه عدد من أعضاء المنظمة.





وعبر الملك سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره للجميع، مقدراً دور المنظمة في العمل الإنساني، ومتمنياً لها التوفيق والنجاح في جهودها الإنسانية.



Advertisements

وتقدم التويجري بخالص الشكر لخادم الحرمين على المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي تقدمها السعودية للمتضررين من الكوارث والأزمات، وجهوده الدبلوماسية على المستوى الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية.

وقال الأمين العام للمنظمة، خلال كلمة ألقاها: "المتتبع والراصد للعمل الإنساني السعودي يجد أن المملكة تعتلي قائمة الدول المانحة، بل إنها تخصص من دخلها الوطني النسبة الأعلى للمساعدات مقارنة ببقية الدولة المانحة".





وأضاف: "الإحصائيات الموثقة تبين أن حجم المساعدات السعودية تجاوزت 40 مليار دولار خلال الـ15 سنة الأخيرة حتى 2019، شملت 124 دولة موزعة على جميع القارات وجهود المملكة ومساندتها للقضايا الإنسانية كانت قبل ذلك التاريخ".

وأشار التويجري إلى جهود خادم الحرمين الشريفين والعطاء الإنساني من المملكة، قائلا: "أنتم القائد الأول للعمل الإنساني، فقد ترأستم لجاناً إغاثية عديدة تمتد على مدى 6 عقود وصلت مساعداتها الإغاثية والتنموية إلى دول عديدة، وأشاد بها العالم كماً ونوعاً فسجل حياتكم حافل بالعطاء الإنساني على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وما زلتم".

وأضاف: "الدبلوماسية الإنسانية، ومنهج الحوار، والتسامح، ومواجهة التطرف والإرهاب، نهج اتخذته المملكة وبادرت بالدعوة إليه ودعمته مالياً وسياسياً، رغبة في تحقيق السلام العالمي، الذي تصب نتائجه في تعزيز العمل الإنساني ورفع معاناة بني البشر".



