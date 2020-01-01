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أول رخصة مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة بالشمالية
متابعات الخليج 365 - عرعر
سلم أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة عن طريق بوابة بلدي.
جاء ذلك بعد اكتمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة، حيث بدأ هذا اليوم الأربعاء الموافق 1-1-2020 م تطبيق قرار مجلس الوزراء بالسماح للمحلات بالعمل لمدة 24 ساعة بعد الحصول على تصريح رسمي بذلك.
وعبر متابعات الخليج 365 خلف فرحان الرويلي وبحضور رئيس بلدية شرق عرعر المهندس فرحان بن سويد الرويلي عن شكره وتقديره لحكومتنا حفظها الله وما تبذله مجهودات من شأنها أن تعود بالنفع على متابعات الخليج 365، وأن تلك القرارات تسهم في رفع معدلات الاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية كما تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي.
يذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويمكن للمواطنين الذين لديهم الرغبة في استخراج رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة الدخول على بوابة بلدي والتقديم على الرخصة وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة لكل نشاط.
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