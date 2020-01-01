الصناعة والثروة المعدنية تبدأ مهامها.. والخريف: المستثمر مركز اهتمامنا

2020-01-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مزاولة مهامها بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف في تغريدة له عبر تويتر: في اليوم الأول لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أجدّد الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الغالية ولوزير الطاقة وفريقه ولكل الوزراء والوزارات، على ما لقيناه من دعمٍ خلال فترة تأسيس الوزارة، ولفريق العمل المميز في الوزارة والمنظومة.

وأضاف بندر الخريف: ولأن العنصر البشري هو أساس النجاح، فسنعمل على تمكين القيادات وجميع العاملين لتفعيل دور منظومة الصناعة والتعدين للتناغم مع الوزارة وبرنامج (ندلب) لإحداث التغيير وتحقيق الأهداف المأمولة، وستكون السياسات والتشريعات أساساً لتحقيق ذلك، والمستثمر هو مركز اهتمامنا جميعًا.

برنامج “ندلب” هو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويصبو البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة “مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة”، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزّز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.

ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة؛ هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، كما يعمل البرنامج على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة.

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