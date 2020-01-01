قطار الحرمين يربط بين مكة والمدينة في ساعتين و45 دقيقة

2020-01-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شرعت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع في رفع سرعة القطارات على كافة الرحلات من وإلى المدينة المنورة إلى ٣٠٠ كم/س، بدءاً من اليوم الأربعاء.

وذكرت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أن الوصول بسرعة القطار إلى 300 كلم/ الساعة سيكون ما بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة، والذي سيجعل مدة الرحلة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والمدينة المنورة قرابة الساعتين وبين مكة المكرمة والمدينة المنور قرابة الساعتين و45 دقيقة.

Advertisements

وأوضحت في سياق بيانها الصحافي الصادر عنها اليوم، أن العمل ما زال جارياً لتغطية باقي المسار خلال العام الحالي.

كما أشارت إلى أن خطوة رفع سرعة القطار إلى 300كلم / الساعة، تأتي ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة.

ويعد قطار الحرمين السريع، أحدث وأسرع وسيلة نقل سككي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتحتوي جميع محطاته على عدة مرافق، من بينها صالات مخصصة للمسافرين على درجة الأعمال، ومركزاً للنقل العام، ومهابط طائرات عمودية، ومواقف للسيارات، ومحطات للدفاع المدني، ومساجد، ومساحات تجارية لتلبية كافة احتياجات المسافرين.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







