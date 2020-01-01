خادم الحرمين الشريفين يتسلم قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى، المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تقديرا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي، للحد من المعاناة الإنسانية، وعرفانا بدور السعودية الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوزت الأربعين مليار دولار خلال الـ15 سنة الأخيرة حتى 2019.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين اليوم الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، يرافقه عدد من أعضاء المنظمة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للجميع، مقدرا دور المنظمة في العمل الإنساني، ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح في جهودهم الإنسانية.

وخلال الاستقبال ألقى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كلمة عبر فيها عن خالص الشكر والتقدير على المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية التي تقدمها السعودية للمتضررين من أصناف الكوارث والأزمات، وجهوده الدبلوماسية على المستوى الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية.

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وقال "إن المتتبع والراصد للعمل الإنساني السعودي يجد أن السعودية تعتلي قائمة الدول المانحة، بل إنها تخصص من دخلها الوطني النسبة الأعلى للمساعدات مقارنة ببقية الدولة المانحة، فالإحصائيات الموثقة تبين أن حجم المساعدات السعودية تجاوزت 40,000,000,000 خلال الـ15 سنة الأخيرة حتى 2019، شملت 124 دولة موزعة على جميع القارات، وجهود السعودية ومساندتها للقضايا الإنسانية كانت قبل ذلك التاريخ وستستمر بعده بإذن الله.

وأشار الدكتور التويجري إلى جهود خادم الحرمين الشريفين والعطاء الإنساني من السعودية، وقال: أنتم - حفظكم الله - القائد الأول للعمل الإنساني، فقد ترأستم لجانا إغاثية عدة، تمتد على مدى 6 عقود وصلت مساعداتها الإغاثية والتنموية إلى دول عدة، وأشاد بها العالم كما ونوعا، فسجل حياتكم - أمد الله بها - حافل بالعطاء الإنساني على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ولا زلتم حفظكم الله.

وأضاف "الدبلوماسية الإنسانية ومنهج الحوار والتسامح ومواجهة التطرف والإرهاب نهج اتخذته السعودية وبادرت بالدعوة إليه ودعمته ماليا وسياسيا، رغبة في تحقيق السلام العالمي الذي تصب نتائجه في تعزيز العمل الإنساني ورفع معاناة بني البشر".

وسأل الدكتور صالح التويجري العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمد في عمره وسنده ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ للسعودية دوام أمنها واستقرارها لتبقى ظلا وارفا للعطاء الإنساني.

عقب ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - قلادة (أبي بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى، تشرف بتقديمها الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح التويجري.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.