السعودية | زيادة السرعة لقطار الحرمين لاختصار مدة الرحلة

شكرا لقرائتكم زيادة السرعة لقطار الحرمين لاختصار مدة الرحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع اعتباراً من اليوم الأربعاء، في رفع سرعة القطارات على جميع الرحلات من المدينة المنورة وإليها، إلى 300 كيلومتر في الساعة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة.

وأوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أن الوصول بسرعة القطار إلى 300 كلم في الساعة سيكون ما بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، والذي سيجعل مدة الرحلة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمدينة المنورة قرابة الساعتين، وبين مكة المكرمة، والمدينة المنورة قرابة الساعتين و45 دقيقة.

يُذكر أن قطار الحرمين السريع يعد أحدث وأسرع وسيلة نقل سككي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتحتوي جميع محطاته على عدة مرافق من بينها صالات مخصصة للمسافرين على درجة الأعمال، ومركزًا للنقل العام، ومهابط طائرات عمودية، ومواقف للسيارات، ومحطات للدفاع المدني، ومساجد ومساحات تجارية لتلبية جميع احتياجات المسافرين.