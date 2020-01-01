شكرا لقرائتكم خبر عن عروس تنهار في ليلة زفافها وتهدد ضيوفها الحاضرين: إذا لم تدفعوا لي هذا المبلغ من المال فهذا ما سيحدث لكم!! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلبت عروس من مدعويها طلب صادم ، فاجئ حضور حفل زفافها ، حيث طلبت منهم أن تكون هدايا زفافها أموال لسداد ديونها ، التي أنفقتها في سبيل زواجها.

عروس تفاجئ مدعويها بطلب غريب

وكتبت ” العروس ” مقالة بموقع ” ريدت ” ، قالت فيه إنها شعرت بالانزعاج عندما حضر المدعوون في حفلة خطوبتها بـ ” هدايا صغيرة لا تخدم أي غرض ” ، بعد أن طلبت منهم تحديدًا المال و ليست هدايا أخرى.

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عروس تنهار في ليلة زفافها وتهدد ضيوفها الحاضرين: إذا لم تدفعوا لي هذا المبلغ من المال فهذا ما سيحدث لكم!! (تفاصيل صادمة)

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العروس وعريسها لديهم جبل من الديون

كما أكدت العروس أنها وعريسها لديهم جبل من الديون ويودوا أن يبدءوا زواجهم بلا ديون ، وحسبت أن هذه المناسبة ستكون فرصة عظيمة لتسديد ديونهم.

العروس تهدد مدعويها ببيع الهدايا

هذا وأرسلت ” العروس ” بريد إلكتروني لكل شخص سيحضر زفافها ، و اشترطت أن يحضر معه هدية مالية و ليست أي هدايا أخرى ، و هددت أنه في حالة كسر القوانين و إحضار هدية أخرى فهي سوف يتم إعادتها أو تبيعها لتحصل على المال ، الأمر الذي جعل مستخدمو رديت في حالة من الصدمة من رسالتها الجماعية.