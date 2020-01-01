“الأرصاد” تنبه: موجة باردة على تبوك والجوف والحدود الشمالية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك. وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة الحدود الشمالية تشهد موجة باردة تشمل رفحاء وعرعر وطريف، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الأربعاء وتستمر حتى السابعة من صباح الاربعاء.

وتشهد منطقة الجوف أيضاً موجة باردة تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الأربعاء وتستمر حتى السابعة من صباح الأربعاء. ونبهت الهيئة منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة تشمل البدع وتبوك وتيماء وحقل، وتبدأ الساعة الثالثة من فجر الأربعاء وتستمر حتى السابعة من صباح الأربعاء.