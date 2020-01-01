“صحة المدينة المنورة” تصدر بياناً بشأن انقطاع المياه بمستشفى الملك فهد وسقوط مريض داخل دورة المياه

أصدرت الإدارة الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أمس الثلاثاء، بياناً صحفياً بشأن ما تم تداوله عن انقطاع المياه بمستشفى الملك فهد العام وسقوط أحد المرضى أثناء تواجده في دورات المياه بالمستشفى. وكان مغرّدون تداولوا مقطع فيديو وثّقته مواطنة من داخل المستشفى؛ حيث رفعت شكوى لوزير الصحة ومسؤولي صحة المنطقة لما وجدته من إهمال وعدم نظافة حيال المرضى والمنومين.

وأوضح المتحدث الإعلامي لصحة المدينة المنورة، أن سقوط المريض في دورة المياه كان حادثاً عرضياً تزامن مع انقطاع المياه الذي تسبّب فيه انكسار مفاجئ لخط المياه الرئيسي للمبنى. وأضاف بأنه تم إغلاق المياه عن المبنى كإجراء احترازي في مثل هذه الحالات؛ حيث تم إصلاح الخلل خلال مدة لم تتجاوز 3 ساعات بعد التنويه عن انقطاع المياه، كما جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمريض فور سقوطه.