

جدة 06 جمادى الأولى1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

وقعت الشركة

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخِدْمات الأرضية الكابتن فهد سندي, أن توقيع عقد مع طيران ناس يأتي مواكبة لزيادة العمليات التشغيلية لطيران ناس في جميع مطارات المملكة, مؤكداً أن الشركة تفخر دائماً بتقديم خِدْمات المناولة الأرضية لشركات الطيران المحلية والدولية.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا, إلى أن الشركة السعودية للخِدْمات الأرضية تملك الجاهزية التشغيلية لمواكبة خطط طيران ناس التوسعية خلال الخمس سنوات القادمة, معرباً عن سعادته بتوقيع العقد مع أكبر مزودي الخِدْمات الأرضية في المملكة لخِدْمات المناولة الأرضية, وذلك لخدمة ضيوفه بدءاً من حجز التذاكر ووصولاً إلى انتهاء رحلة السفر.

// انتهى //

13:45ت م

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جدة 06 جمادى الأولى1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسوقعت الشركة السعودية للخِدْمات الأرضية الشركة الرائدة في تقديم خِدْمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة, عقداً لتقديم خِدْمات المناولة الأرضية مع طيران ناس بقيمة تقديرية تتجاوز مليار ريال لمدة ٥ سنوات, وذلك لمواكبة خطط الطيران التوسعية لطيران ناس في جميع مطارات المملكة والبالغ عددها 28 مطاراً.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخِدْمات الأرضية الكابتن فهد سندي, أن توقيع عقد مع طيران ناس يأتي مواكبة لزيادة العمليات التشغيلية لطيران ناس في جميع مطارات المملكة, مؤكداً أن الشركة تفخر دائماً بتقديم خِدْمات المناولة الأرضية لشركات الطيران المحلية والدولية.من جهته أشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا, إلى أن الشركة السعودية للخِدْمات الأرضية تملك الجاهزية التشغيلية لمواكبة خطط طيران ناس التوسعية خلال الخمس سنوات القادمة, معرباً عن سعادته بتوقيع العقد مع أكبر مزودي الخِدْمات الأرضية في المملكة لخِدْمات المناولة الأرضية, وذلك لخدمة ضيوفه بدءاً من حجز التذاكر ووصولاً إلى انتهاء رحلة السفر.// انتهى //13:45ت م0068

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / "الخِدْمات الأرضية" توقع عقداً لتقديم خِدْمات المناولة الأرضية لطيران ناس بقيمة تتجاوز مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.