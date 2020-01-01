السعودية اليوم / اتفاقية تدريب موحدة بين "التجمع الأول" و "هيئة التخصصات"



الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس

أبرمت الإدارة التنفيذية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى اتفاقية تعاون موحدة لتنفيذ برامج تدريبية مع الهيئة

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي بالتجمع الدكتورة رفاه اليوسف أن الاتفاقية تهدف لتطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات والتطبيق العملي السليم من قبل الهيئة في مجال التخصصات الصحية المختلفة للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المتجمع بإنسانية وكفاءة.

وبينت الدكتورة اليوسف أن الهيئة ترغب من خلال الاتفاقية في تنفيذ البرامج التدريبية الصحية والإشراف على التدريب بالتعاون مع المنشآت الصحية والتدريبية الرائدة، لتنفيذ برامج تدريبية تسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توفير كوادر سعودية مؤهلة في عدة مجالات صحية، وتحقق الأهداف المنشودة من إعداد وتأهيل الكوادر الصحية السعودية، حيث يملك التجمع أماكن متخصصة في التدريب والتطوير.

يذكر أن التجمع والهيئة كانا قد وقعا في وقت سابق اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء شبكات تعاونية لإدارة المشاريع في القطاع الصحي، وتدريب وتطوير منسوبي التجمع.

// انتهى //

13:39ت م

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الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسأبرمت الإدارة التنفيذية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى اتفاقية تعاون موحدة لتنفيذ برامج تدريبية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور صالح بن عبدالله التميمي.وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي بالتجمع الدكتورة رفاه اليوسف أن الاتفاقية تهدف لتطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات والتطبيق العملي السليم من قبل الهيئة في مجال التخصصات الصحية المختلفة للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المتجمع بإنسانية وكفاءة.وبينت الدكتورة اليوسف أن الهيئة ترغب من خلال الاتفاقية في تنفيذ البرامج التدريبية الصحية والإشراف على التدريب بالتعاون مع المنشآت الصحية والتدريبية الرائدة، لتنفيذ برامج تدريبية تسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توفير كوادر سعودية مؤهلة في عدة مجالات صحية، وتحقق الأهداف المنشودة من إعداد وتأهيل الكوادر الصحية السعودية، حيث يملك التجمع أماكن متخصصة في التدريب والتطوير.يذكر أن التجمع والهيئة كانا قد وقعا في وقت سابق اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء شبكات تعاونية لإدارة المشاريع في القطاع الصحي، وتدريب وتطوير منسوبي التجمع.// انتهى //13:39ت م0064

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